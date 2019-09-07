勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今日舉辦公益市集展售活動，22家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織設攤。(曹婷婷攝)

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今日舉辦公益市集展售活動，22家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織設攤，展售社區農特產品與文創商品，來自左鎮的八年級生賴政達以及回到大內的王盈穗，透過參與勞動部多元就業方案，協助行銷在地農產，不僅為偏鄉注入新血，也帶動社區翻轉。

「好時光X靚市集」今天於新光三越台南新天地小西門內街廣場登場，勞動力發展署副署長施貞仰、雲嘉南分署長劉邦棟等人都出席活動。市集展售包括雲林古坑華南社區咖啡、嘉義阿里山茶山社區山粉圓、台南柳營果毅社區草菇乾、佳里漳洲社區鹿肉乾、西港檨林社區藺草文創包等22家單位特色商品，吸引不少民眾參與，買氣強強滾。

28歲賴政達在市集現場賣力推銷草仔粿、萬壽菊茶、葛鬱金粉、葛鬱金麵等自家產品，他透露，當初因為幼稚園老師一句「要不要回鄉幫忙」，讓他毅然放棄進入知名電信公司的工作機會，回鄉幫左鎮公舘社區推廣農產品，在勞動部人力資源挹注下，投入規畫文化體驗行程與社區產業連結，不僅帶著民眾進行農村巡禮、草仔粿DIY與風味餐體驗，也使來訪遊客深度認識西拉雅文化與左鎮特殊的青灰泥岩地質景觀。

賴政達說，偏鄉年輕人紛紛出走，在社區工作「儼然變成了使命感」，他希望遊客到左鎮不只到二寮看日出，也能直接走入社區，體驗社區生活，更期許能讓更多人認識他的左鎮家鄉。

25歲王盈穗大學畢業後在包裝工廠工作，因不想當平凡上班族，加上從小家裡務農，知道農民辛勞，毅然投入大內石子瀨社區拓展酪梨加工品行銷通路，她首先將產品包裝加入文創元素，把社區產的酪梨籽麵成功打入林百貨、藍晒圖文創園區、大型團購網與購物網平台，短短半年，不僅讓產品曝光度大增而熱賣，也幫社區業績翻倍成長，她笑說，「要與社區一起拚經濟，幫農民改善生活」。

勞動力發展署副署長施貞仰說，勞動部長期推動多元就業開發方案與培力就業計畫有成，將人力導入社區發展推廣特色產業，不僅讓地方產業能傳承，更協助失業者、二度就業婦女、中高齡等弱勢族群在地就業；她也希望透過多元培力行銷市集的群聚效應，讓更多民眾見識這些雲嘉南社區的人文、藝術與產業風貌。

(中時 )