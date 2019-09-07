時序入秋，過陣子台灣應該會涼爽一些，正是出遊好時機，來參山走走吧！這裡的參山指的是獅頭山、梨山、八卦山，風景區內有不少客家庄，新竹峨眉的歇心茶樓擂茶趣、嘗軟Q麻薯；苗栗南庄逛老街，看百年郵局、老戲院，還別忘了喝杯桂花茶、嘗道地客家菜品桂花茶；在台中北囤區有家剛好冰果室，能品嚐珍珠奶茶冰，文青裝潢、透心涼美味讓旅行添亮點。

台灣平地雖不下雪，但有「四月雪」，其中似雪流蘇如瀑盛開的桐花在新竹峨眉鄉就能欣賞得到。來獅山遊客中心先看導覽、拿資料，瞭解客家習俗、祭典後，之後到隔壁的歇心茶樓走走！

這兒原是獅山國小教師宿舍，現改建為古色古香的茶樓，屋旁植有幾棵高挺碩大的油桐樹。據說每道桐花祭，這裡花海盛開，好不浪漫。即使過了花季，在茶樓附近也有一個以保特瓶空蓋裝飾的愛心，提醒遊客家用「心」賞花。在這跟著客家媽媽一起擂茶，從材料選擇、研磨方向、注水流速都是關鍵！擂茶後不妨坐在油桐樹下一邊喝好茶，一邊品嚐客家媽媽精心製作的軟Q麻薯。

桃竹苗的客家庄還有南庄，來到南庄老街入口，首先印入眼簾的是大大的「桂花巷」3字招牌，這也能看到潺潺溪水，更顯詩意！桂花巷的道路很窄，沿途多為販售各種特色小吃的攤商店家，桂花冰鎮湯圓、石板山豬肉、烤班甲、竹筒飯等小吃，部分店家提供試吃！不妨買杯桂花茶，在古色古香的石階上拍照打卡。

穿越過店家後會看到一個百年郵局，門口的郵差公仔豎起大拇指模樣超可愛。走進郵局裡，能看到過往郵差送信的腳踏車、南庄早期早期煤田盛況。南庄老街這也有販售以客家花布製成的日式浴衣，穿著繽紛浴衣，走在老街上復古又新潮！這裡也有做南庄老戲院，手繪電影看板展現過往風華！

(中時電子報)