東勢林區管理處長蕭崇仁（中）帶領民眾展示除蔓成果。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林區管理處長蕭崇仁（右二）、台中市農業局主秘周柏宏（中）及民眾親手拔蔓。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林區管理處7日在台中市清水區1425號保安林舉辦「齊除蔓‧全民讚」108年度小花蔓澤蘭啟動日活動」，邀集楊厝社區、楊厝里、高南里居民移除保安林週邊的小花蔓澤蘭。居民為了獲得正隆股份有限公司贊助的「蒲公英抽取式衛生紙」，150人卯足全力移除568公斤。

活動邀請高南里韻律舞蹈班表演，留法音樂家陳遵弘及林慶安合奏豎笛和電鋼琴。另邀請107年度「除蔓達人」中華民國農會休閒綜合農牧場及楊厝社區發展協會，分享除蔓及參與社區林業經驗，鼓勵更多民間團體及民眾參與。

「除蔓競賽」反應熱烈，各社區居民為了獲得正隆股份有限公司贊助的「蒲公英抽取式衛生紙」，都卯足全力拔除小花蔓澤蘭，最終於30分鐘內拔蔓最多的隊伍是「高南里」，而「森林志工隊」及「楊厝里及楊厝社區」分別位居第2名及第3名，獲勝的隊伍共搬走6箱衛生紙，所有參與人員各獲得衛生紙1包，皆大歡喜。

東勢林區管理處9月起陸續於和平、東勢、外埔、后里、清水、太平及霧峰等區辦理小花蔓澤蘭收購及防治宣導活動，以每公斤5元的價格收購小花蔓澤蘭，歡迎民眾、企業、民間團體一起加入小花蔓澤蘭防治工作的行列。

(中時 )