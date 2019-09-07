台視、三立週日新偶像劇《網紅的瘋狂世界》題材新穎，符合時下年輕人的主流與口味，男主角吳思賢(小樂)是新生代的人氣偶像，與甜心新人項婕如首次合作搭檔，觀眾都很期待這對新CP如何擦出不一樣的火花。劇中飾演小樂的事業夥伴兼好兄弟的言明澔，跟小樂有精彩的柔道過招，互摔的兩人竟充斥滿滿的腐味，意外產生另類的「笑」果。

《網紅的瘋狂世界》中小樂飾演直播公司CEO游元樂，與飾演副總任豪的言明澔兩人不僅是工作上的好夥伴，關係更像是家人般，小樂說元樂對任豪的依賴其實很大，不只是表面上看起來的好朋友而已，因此在拍攝時，自己覺得充滿腐味無誤，笑說：「不只是腐味，而是濃濃的腐味」。言明澔說元樂在任豪面前就像一個長不大的弟弟，導演還刻意設計一些互動跟肢體接觸，讓觀眾有種霧裡看花的感覺，因此曖昧感好像比項婕如還要重，言明澔自虧其實在現場常常被說他才是真正的女一。

小樂（左）和言明澔。

《網紅的瘋狂世界》小樂與言明澔有不少的柔術對手戲，有許多過肩摔、壓制等招式，但兩人拍起來的姿勢就很令人遐想，也充滿了腐味，現場還被工作人員窺好曖昧言明澔說自己擅長的運動應該是最近迷上的泰拳，最不擅長的是籃球，笑說大家都以為他籃球很強，其實他只是姿勢100分，得分0分。小樂自認體育細胞很不錯，最擅長跳舞，問到他和言明澔誰的運動細胞比較好，小樂說如果是指殺傷力，那自然是練泰拳的言明澔，但如果是比體力，小樂有自信的說：「改天看他要拿什麼運動項目來測試一下囉。」

兩人練動作戲。

小樂表示，《網紅的瘋狂世界》拍攝至今，大家已培養不錯的默契，在片場每天都有好玩的事情發生。例如他跟言明澔拍攝前都會先討論可以加入的點，更常常都先被自己想的梗笑死，導演的喜劇魂也時常神來一筆，讓「樂豪線」更有趣。小樂說項婕如則是個天然呆的女生，常常做出一些脫節但又讓人覺得好笑可愛的事，像是有一次導演說「好，婕如可以把手放下了」、「那個角度從跨下那邊」，結果項婕如聽成導演要她把手放到跨下那邊，她就立馬把手放在跨下，笑翻全場。圖/三立提供

兩人練動作戲。

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