嘉義縣布袋嘴文化協會7日號召一群熱血志工，搶救一間老屋拆除後，留下的「百年咾咕石」，協會利用傳統古老工法，小心翼翼地將每顆咾咕石，堆砌成石牆及生態棲息。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋嘴文化協會7日號召一群熱血志工，搶救一間老屋拆除後，留下的「百年咾咕石」，協會利用傳統古老工法，小心翼翼地將每顆咾咕石，堆砌成石牆及生態棲息，讓鹽田周遭水區中的魚蝦有個安穩的家，他們盼以不同方式善待這批具文史意義的咾咕石，並重新賦予它新生命。

咾咕石為珊瑚礁化石，是以前澎湖人的房屋建材，日治時期先人將澎湖特有的咾咕石，運送至西部沿海地區，早期嘉義東石、布袋等地可看到許多咾咕石厝，現今因這些石厝大多荒癈無住人，皆逃不過被拆除的命運，最近布袋有間西元1919年建造的咾咕石厝將被拆掉，協會知道消息後，趕緊將石厝的建材移至洲南鹽場，以免它被丟棄。

布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵表示，由於這間石厝除了運用咾咕石外，還以紅磚、糯米漿、木板及泥土等當材料建造，要從3卡車量的土堆，以雙手挑出合適的咾咕石，並將其搬移、放置到養殖池旁，再依照它的缺角，堆成咾咕石牆；咾咕石的重量雖較一般石頭輕，但還得去除多餘的廢棄物，希望今日太陽下山前可完成。

有位從布袋過溝來的志工說，平時只會騎車到洲南鹽場附近抓寶可夢，在社群上看到協會在找幫手蓋咾咕石牆，好奇之下特別報名參加，希望能一起幫忙出力，活化這些有歷史意義的咾咕石。

(中時 )