衛生福利部金門醫院昨（6）日晚間傳出暴力事件，榮總支援急診室陳姓醫師遭人叫罵推擊，動手者竟然還是金門縣衛生局長王漢志。（民眾提供／李金生金門傳真）酒後大鬧急診室，現場有人不停勸阻未果。（民眾提供／李金生金門傳真）

衛生福利部金門醫院昨（6）日晚間傳出暴力事件，榮總支援急診室陳姓醫師遭人叫罵推擊，動手者竟然還是金門縣衛生局長王漢志。（李金生攝）

金門縣衛生局長王漢志（右二）參加金門醫院化學治療啟用儀式。（李金生攝）

衛生福利部金門醫院昨（6）日晚間傳出暴力事件，榮總支援急診室陳姓醫師遭人叫罵推擊，動手者竟然還是金門縣衛生局長王漢志，他表示因家人生病就醫，一時心急才做出不對的事，一定會向對方誠懇道歉。警方據報已介入調查，縣府也強調「零容忍」、「絕不姑息！」。

此事在地方迅速傳開，曾任金門醫院院長，現任衛福部醫管會執行長王必勝，也已要求院方依規定呈報相關主管單位，務期妥善處理，避免再有類似情事發生。

王漢志在媒體查詢時表示，昨晚他陪同因膽道阻塞發燒39度的家人赴醫院急診，因見急診值班醫師未立即處理，一時心急才輕輕推了對方一下，雖然是一般人也會有的反應，但錯了就是錯了，一定會找學弟陪同向對方誠懇道歉，也會坦然面對調查和處分。

王漢志昨晚也出席縣府在昇恆昌舉辦的中秋軍民聯誼餐會，是否酒後誤事，引起議論。民眾流出的影帶也顯示他當時情緒激動，邊叫罵邊動手推人。因陳姓醫師已完成報案，警方將在約談在場護理師、保全和王漢志本人，進一步釐清事實後函送檢方偵辦。

縣府表示，依據醫療法第24條規定：「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」醫療暴力決不可原諒，妨礙醫療業務執行更應嚴厲禁止。

金門醫院發言人副院長李錫鑫也表示，維護急診室安全和秩序，一直是院方堅持和努力的工作目標。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )