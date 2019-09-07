台南不只百年老店林立，成立於1919年9月13日的台南市立圖書館，今年也宣告邁入創館100年，原為財團法人台南公館附屬圖書館，1924年納入公部門，1945年正式稱為台南市立圖書館，為國內歷史第二久的公共圖書館，1975年遷至現址，2014年館舍老舊空間改造，同時也啟動永康新總館興建，明年將落成啟用。

台南市立圖書館百年館慶今天在許石音樂圖書館席開10桌，邀請10位台南名人與100位民眾談閱讀、談生活，館方精心準備台南百年老店點心，眾人共同享用台南百年老店點心，在新空間共品市圖的百年風華。

台南市文化局長葉澤山表示，圖書館是全民共有的公共財，這些年來，有越來越多市民喜歡到訪圖書館，這裡充滿市民朋友生活故事，考量現有館舍空間有限，也在永康闢建新總館，去年7月動工，明年竣工、試營運；全新公共圖書館預計藏書百萬冊，加上緊鄰創意園區，將是一座「未來式圖書館」。

市圖一樓大廳也推出「百閱同慶，自助有禮」活動，圖書館準備100份紅包，民眾使用自助借書機借書，就有機會獲得100元圖書禮券。另也推出「挑戰百閱，開卷有禮」，歡迎個人或組隊參加，挑戰百閱200本書單任選100本好書，在筆記本寫下每本書名及閱讀感動，即可獲500元圖書禮券，活動持續辦理至明年9月13日，屆時館方將選出特優1組贈送5000元圖書禮券、優選10組各贈送2000元圖書禮券。

(中時 )