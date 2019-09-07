全台首邑縣城隍廟7日除了大王鎮殿外，其餘4尊神明都出動夜巡。（程炳璋攝）

農曆7月剛過，台南市北區全台首邑縣城隍廟7日晚上要發動夜巡抓鬼，抓鬼路線以中西區為主，沿途設13處路祭點，若發現未回鬼門關的鬼魂，會請「大駕王」持黑旗收鬼。

全台首邑縣城隍廟有308年歷史，早年設在仁愛之家，後被據台日本政府改成軍醫院宿舍，廟址遷到隔壁的民房，經過多次修建成今日的廟宇。

廟方自30多年前起，每逢鬼月後開始夜巡抓鬼儀式，請城隍爺大駕王、二王、副駕與鎮魘大神（鬼王）出巡，抓捕不回陰間的「漏網之鬼」。

全台首邑縣城隍廟今年鬼門關後連續3天舉辦「放榜」儀式，接受「鬼冤」申訴，7日晚上啟動夜巡抓鬼，路線以中西區常出車禍事故的路口、公園等地為主，陣頭在易肇事路口施行路祭，捕抓流連在人間的亡魂。

廟方表示，過去夜巡時，打頭陣的神轎常突然「起駕」，然後衝到感應到地方，執黑旗收鬼。

鬼月後的夜巡抓鬼儀式早期在台灣城隍廟都會舉辦，後來逐漸消失，近年在台南極為罕見，廟方正在申請無形文化資產。

(中時 )