元大金控暨元大文教基金會於北、中、南巡迴舉辦「元大幸福日」連續8年不間斷，今年已是第5年到高雄舉行，關懷陪伴南部學童累積達1,322人，今天邀請嘉義、台南、高雄、屏東、台東等南部縣市偏鄉與弱勢學童共265位，以及82位元大志工齊聚高雄科工館，量身打造「幸福大禮包」給小朋友們。

此次受邀單位中，高雄市杉林國小是未滿50人的偏鄉小校，資源相對不足，但該校「太鼓隊」勤奮練習，連續兩年獲全國冠軍佳績，校內的新住民同學則把家庭故事記錄成冊，贈予高雄市圖總館，將偏鄉孩童對土地的愛分享給每位市民。

「組球隊不是為了贏球，而是照顧孩子、用對的方式教育孩子！」來自台東縣豐田國小屬於偏鄉學校，校長方穎豐致力發展棒球教育，他發現有的孩子想打球但買不起球具，有的不愛讀書調皮搗蛋，但只要有學習意願的孩子，他都盡力幫助。

他說，即便物資有限，仍努力找尋資源，成軍第四年就開始贏球，更曾拿下U12世界盃亞軍、台彩威力盃冠軍等佳績。了解到學校資源侷限及小朋友運動需求，基金會特別邀請該校參加「幸福日活動」，因該校位處偏遠不克參加，但每個孩子同樣會收到「量身打造」的「幸福大禮包」，感受幸福關懷。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，很開心迎接這群小朋友們，在元大幸福日的活動中，既能玩樂又可學習。為了帶給小朋友們滿滿幸福，元大金控所有志工都是自發性報名參加，今天82位元大志工不僅有高雄當地的同仁家屬，更有多位是遠從中部甚至北部前來參與這個活動。

令人感動的是這次活動中，還有「元大寶寶」加入陪伴的行動，用他們的活力，回饋幫助這些小朋友。看到學童天真歡樂的笑容，更加肯定這是一個非常有意義的活動，也希望透過「寓教於樂」的陪伴，讓學童能在人生中留下幸福的回憶。

「元大幸福日」從2012年開辦傳承至今，規模由原本每年一場擴大至每年三場，並於北、中、南巡迴舉辦，在志工們的關愛陪伴下，傳遞給孩子立志向學的力量。8年來，志工除來自集團各子公司同仁，男性、女性皆有且有年輕化趨勢，累計有1,164人次元大志工自發熱情參與。

以此次82位志工為例，有多達16位元大生力軍首次加入服務行列，其中有4位是30歲不到的年輕新血，另外，有更多追著「幸福日」全台跑透透的資深鐵粉志工，今年有7位志工自掏腰包搭車與住宿，遠從台北南下高雄追逐「幸福」。

曾獲「元大優秀人才獎學金計畫」的林玉菁，首次擔任幸福日活動志工，她還帶母親同行，陪伴孩子遊戲。她表示，看到活潑的小朋友們，就像看到孩時的自己，除了透過日常課業學習，也能從公益志工活動中，體會到幫助他人的快樂。國立科學工藝博物副館長吳佩修指出，感謝元大長久不間斷的付出，希望小朋友都能滿載而歸，未來成為傳遞幸福的人。

(中時 )