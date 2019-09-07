台中贏、台灣就贏！大選腳步逐日逼近，中台灣是藍綠必爭之地！去年縣市長選舉時，民進黨在中彰投雲林全輸，台中市林佳龍大輸21萬票；今年綠營在大台中地區的選戰布局積極，包括地方競總人事輔選架構、組織社團後援系統等「陸軍」作戰，全面啟動精銳盡出。

交通部長林佳龍說，民進黨在大台中地區的選戰布局成形，台中市競選總部組織架構已確定，立法院長蘇嘉全擔任競總總部決策委員召集人，他則出任主任委員，立法院副院長蔡其昌擔任競選總幹事，市黨部主委何明杰為執行總幹事，台中地區的民進黨立委、議員各肩負輔選重任。

總統蔡英文為搶攻中台灣的選票，7日下午前往樂成宮參拜、國立台灣美術館參訪順天美術館捐贈館藏、台中市競選總部全國青商後援會成立大會等３個行程都在台中，近期更密集赴台中地方建設產業視察及拜廟行程，私下也拜訪地方組織與社團；台中市小英之友會、百工百業後援會等後援系統，也積極動員替蔡總統拉票。

民進黨要角指出，台中市的陸軍作戰已全面啟動，未來將系統性的舉辦各種活動拉抬總統與立委選情。立委黃國書強調，大選每次幾乎都是決戰中台灣，台中地區人口最多、中台灣扮演最關鍵的縣市；2020選戰不只要拉近與藍綠間的差距，中台灣能贏、小英就會贏，力拚總統連任、立委過半。

(中時 )