廣亮慈善會發放大量問慰品給低收入戶，埔里鎮長廖志城和立委蔡培慧主動趕至會場協助發放。（楊樹煌攝）

廣亮慈善會的善行，立委馬文君除派員到場協助發放慰問品並也以紀念品慰勞工作人員辛勞。（楊樹煌攝）

因發放慰問品太多，廣亮慈善會的所有幹部全都主動加入幫抵收入戶搬送物品。（楊樹煌攝）

埔里鎮民代表洪惠梅見低收入提不動發放的物品，不忘協助幫忙搬運。（楊樹煌攝）

中華民國廣亮慈善會在發放慰問品同時並以小貨車幫忙載運的服務到家服務。（楊樹煌攝）

中華民國廣亮慈善會大手筆的發放低收入戶物資，地方各界都前往關懷，並讚揚廣亮的愛心善行。（楊樹煌攝）

中華民國廣亮慈善會今7日在埔里鎮身心障礙福利中心，舉辦中秋愛心關懷活動，並大手筆的發放出百萬元的現金和慰問品給200戶低收入家庭，讓所有受關懷的社會邊緣弱勢民眾都備感溫馨與感動。

成立已32周年的中華民國廣亮慈善會，今年度理事長由埔里鎮籍前國立埔里高工家長會長張福建接任，該會平日除辦理急難救助外，每年的端午、中秋及冬令季節都會分區辦理大型的「愛心關懷」活動。

今年在張福建理事長熱心奔走下，秋節募集到數百萬元經費，預計在台中市烏日區、台中市、西區及南投縣大埔里地區各發放近百萬元的慰問金與慰問品，每戶各發給現金2000元及等值3000元的慰問品，期讓各清寒低收戶家庭都能一起歡渡愉快的中秋佳節。

今天，中華民國廣亮慈善會動員幹部與各區委員達百餘人，齊聚埔里殘福中心，並與埔里鎮公所、埔里鎮代會、埔里鎮農會、台灣省甘霖功德會、宣平宮管委會等共同舉辦中秋愛心關懷活動，期能發揚「廣集心慈善士．亮起愛心照人間」的精神。

由於中華民國廣亮慈善會數十年來，造福人間，關懷低收入戶的善行與口碑，中秋愛心關懷活動在埔里推出，立委蔡培慧、埔里鎮長廖志城、埔里鎮代會主席胡嘉宸及立委馬文君和國民黨埔里鎮黨部主任袁國盛及辦公室的志工等一早即趕至會場，協助各項慰問品的發放事宜，場面至為感人。

尤令人感動的是，因為發放的慰問品太多，被慰問200多戶低收入戶，不少都是老弱婦孺，根本提不動，廣亮慈善會理事長張福建、埔里鎮民代表洪惠梅夫婦及廣亮各區的委員、幹部更是全體動員，協助低收戶提領，幫他們送至機車停放處，甚至開出小貨車服務到家，直接將他們的慰問品送至各戶家中，更是令受關懷戶備受感溫馨。

中華民國廣亮慈善會理事長張福建表示，廣亮本於助人為樂的宗旨，目前基本會員數已有1萬多人，歡迎有心行善的愛心人士，共同加入這行善列車的行列，共盡每人的一份心力，讓這個社會更祥和溫馨。

(中時 )