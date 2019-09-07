民進黨立委陳明文日前在高鐵車廂掉落裝有300萬的行李箱，嘉義地檢署主動展開偵辦。前太陽花成員妖西卻認為，無視蔡英文總統疑似護航陳明文，比高雄市長韓國瑜之前的遲到事件，這個惡更嚴重。

妖西在臉書坦言，「我真的覺得無視蔡護航『陳300』的惡，比韓國瑜遲到讓日本客人等待，是更嚴重的惡。如果國民黨執政才能喚回人們的良知與正義感，那就請國民黨回來吧！」

網友說：「我.... 忍痛同意！」、「昨天曾言國民黨執政我們可以誓死抗爭？！民進黨執政我們卻只能憋死氣死還不能叫出來？！這樣的比較，台灣人還能不覺醒嗎？！」、「中肯，台灣人對蔡惡行真的很無感，至少國人對國民黨言行很防備！」、「台灣被菜民黨搞得不管大是大非，只管國民黨雞毛蒜皮小事....民進黨不倒，台灣不會好！」

至於陳明文的300萬疑雲，不少人認為陳在日前的記者會沒說清楚，蔡英文總統今天前往苗栗玉清宮參拜時，被問到此事，蔡回應說，檢方已介入，清者自清。

(中時電子報)