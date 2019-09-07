嘉義市長黃敏惠（左二）參觀鐵高願景館展示的鐵高沿線模型。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架工程預計2026通車，縫合都市及鐵道周邊發展攸關城市的未來，市府對鐵路沿線景觀資源、歷史人文、及鐵路高架橋下空間等面向踏查，作成影像文字紀錄，7日起在鐵高願景館展出，10月起將舉辦6場里民大會蒐集民意。

市府都市發展處委託文青團隊對鐵高工程沿線地景，自6月至8月進行9場田調工作坊，以影像、文字、圖畫、訪談等方式，調查鐵道兩側7個區域的文化歷史資源，範圍長達10.9公里。

都發處表示，田調單位作成7個區的踏查紀錄，目前先發表後驛社區的資料，包括紀錄影片、攝影照片、圖畫、文字，內容蒐錄小澎湖、小副瀨等早期移民聚落的興衰，在鐵高願景館展出，後續自10月起舉辦6場里民大會，蒐集鐵高沿線20個里的民意。

昨天開展活動，由年輕創作者江益源作曲、演唱《作伙來去迤嘉義》，歌詞有「水池兩邊是夜市，試吃雞肉飯的氣味」，唱出嘉義人熟悉的美食與地標，讓嘉義很有感。

市長黃敏惠說，新、舊融合的城市紋理將成為嘉義市獨有的新地圖，嘉義市鐵路高架化將帶動都市發展，未來都市縫合、都市更新、都市產業的發展需要更多「對話」做雙向溝通，凝聚嘉義市「城市翻轉」的能量。

(中時 )