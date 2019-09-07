「地圖超展開－台南四百年古地圖特展」7日在麻豆總爺藝文中心登場，讓觀賞者從各類地圖了解古都的歷史脈絡，10月將移師成大文學院歷史博物館，民眾可把握機會。（莊曜聰攝）

「地圖超展開－台南四百年古地圖特展」7日在麻豆總爺藝文中心登場，讓觀賞者從各類地圖了解古都的歷史脈絡，10月將移師成大文學院歷史博物館，民眾可把握機會。（莊曜聰攝）

由台南市文化局文化資產處主辦的「地圖超展開－台南四百年古地圖特展」，7日起在麻豆總爺藝文中心登場，現場展出海內外超過近百張台南古地圖，藉由古今對照的各類圖像，讓觀賞者宛如走進時光隧道，從不同時期的地圖了解古都的歷史脈絡，並感受人文的遞嬗，10月也將移師成大文學院歷史博物館，並舉辦多場免費講座，有興趣的民眾可把握機會。

台南市文資處指出，這次的「台南四百年古地圖特展」特別邀請成大歷史系副教授謝仕淵團隊進行策展規畫與設計，展場分為「地圖之眼」、「地圖之手」、「地景與人群」、「地圖以後」、「我們的地圖」等五大展區，將《台南四百年古地圖集》收錄的156張台南古地圖「打掉重練」，重新呈現古地圖脈絡下多元的台南視角，手法突破創新。

特展將《台南四百年古地圖集》收錄的165張古地圖總結後，萃取出精華部分展出，並在在「古」地圖基底下，以當代創新思維，反思四百年後的台南，由下而上呈現出由民眾、土地所萌芽的公民運動，如何與地圖結合，藉以展望思索這塊土地的未來，頗有看頭。

台南市長黃偉哲也到場參加開幕儀式，黃偉哲說，有人說做人或是做政治人物要接地氣，但是由於這些人的努力，可以讓我們的地圖更接人氣，能夠讓這個地圖不再成為死的，或是呆板的歷史紀錄，藉著前人走過的足跡，指引後人的方向。

古地圖展覽7日起在麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館展出，將一連展至29日；緊接著特展將移師成功大學文學院歷史文物館，於10月4日至10月25日展出，兩場次特展均為免費參觀。

(中時 )