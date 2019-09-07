史上最老選手邰智源 對決 羽球世界排名第三金牌國手周天成!! 打破眼鏡的比賽結果!???? 一日周天成（嵌入自youtube）

在台北羽球公開賽男單4強首局先逼出局點，「台灣一哥」周天成卻直接發球失誤送禮，他選擇微笑以對穩住心情，果然後來居上擊退印尼對手，挺進4強。不過小天的「微笑」哲學在賽後破功，原來是搞笑藝人邰智源特地前來加油，說到兩人此前拍《一日系列》的趣事，氣氛只能用「爆笑」來形容。

邰智源曾以「史上最老選手」對決「羽球世界第三」為《一日系列》的主題，到高雄國訓中心找周天成PK羽球，過程相當爆笑。小天4強獲勝接受媒體訪問，汗如雨下之際聽到「跆哥」來訪，正分享的微笑哲學也馬上變調。

「小天第1局發生失誤，但後兩局馬上就穩定了，」邰智源現場目睹周天成奪勝，讚許他能收時情緒的抗壓性，也不忘感謝小天當時以國手之姿，願意跟他尬羽球來娛樂大眾，談到明天的決賽，邰智源果斷的說：「小天一定冠軍！」

「台灣一哥」周天成生涯第5度殺入台北羽球公開賽男單決賽，明拚第3冠。（陳怡誠攝）

周天成則說，此役首局很膠著，20比19時自己發球失誤，把氣勢打了下去，「我就微笑以對，努力再提振起來。輸了第1局，還是要面對後面的比賽，打好每1分。」周天成說，後兩局他努力做好自己控制比賽的長處，後來對手也累了，順利逆轉勝出。

周天成曾在2016、2017年連莊台北公開賽男單冠軍，明天力拚第3冠，問到這次決賽與過去有何不同，小天妙答說：「不同的就是我今年29歲了！」周天成說，冠軍都是過去的事情了，以前的成績不代表什麼，因為每次比賽都是新的，下場比賽仍是從0比0開始，他就是耐心打出自己的節奏。

(中時電子報)