麻豆文旦中秋節熱銷搶市，卻有果農將兩噸劣質文旦傾倒進麻豆水圳內，經人檢舉，台南市環保局與嘉南農田水利會聯手撈出腐爛文旦以防汙染水源，依照廢棄物清理法對黃姓果農開罰1200元。

麻豆文旦每逢中秋節前夕都很搶手，今年卻有部分果園遭颱風環流與豪雨侵襲，成了裂果文旦，黃姓果農將果園內約有2000多顆的劣質文旦掉落一地，他以貨車載運至麻豆一處水圳，直接傾倒在圳溝內，任其腐爛。

該處屬嘉南農田水利會所有的排水圳，水利會得知消息後趕緊出動挖土機具撈起水中的腐爛文旦，恢復水域清潔，並交給台南市環保局麻豆區清潔隊派車清運。

台南市環保局對黃姓果農的怪異行為感到疑惑，因為果然處理劣果，可打電話找清潔隊清運，完全不需費用，懷疑他可能一時貪圖方便。現場依違反廢棄物清理法27條第1款規定告發，開罰1200元，環保局表示，任意傾倒廢棄物行為，最高可罰6000元。

台南市環保局長林淵淙表示，柚農朋友可在夜間先將裂果文旦打包成袋，再通知清潔隊於日間協助清運，也可自行清運到麻豆轉運站，環保局各區清潔隊都會免費協助運走。

(中時 )