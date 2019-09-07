台中市客委會主委江俊龍為小朋配戴祈福絭。（東勢區公所提供／王文吉台中傳真）

2019鯉魚伯公文化祭7日在東勢永安宮熱鬧登場，由台中市客委會主委江俊龍帶領信眾向「鯉魚伯公」及「石母娘娘」祈福，為孩童配戴祈福絭，護佑小朋友平安長大。廟方於祭典結束後，分送108台斤鯉魚米糕，與鄉親「吃平安」，讓民眾感受客家庄的深度文化內涵。

台中市客委會主委江俊龍、立委江啟臣、東勢區長翁培真、17位在地里長、永安宮主委李益盛等，帶領信眾向「鯉魚伯公」及「石母娘娘」祈福，為孩童配戴祈福絭，護佑小朋友平安長大。與會貴賓們還進行「永護民安」牌匾揭牌儀式，表彰鯉魚伯公神蹟顯赫。

永安宮依著狀似鯉魚的石崁而建，具有傳奇色彩，是東勢最代表文化特色景點之一。廟旁祀奉石母娘娘，由於中秋節為石母娘娘誕辰，信眾會向石母娘娘祈求古銅錢形狀的「神絭」，保佑子女平安，而廟方也會製作108台斤鯉魚造型米糕，酬謝鯉魚伯公庇佑地方四時平安。

活動序幕由台中市客家音樂曲藝研究學會八音演奏、東安社區成長教室客家歌謠演唱、台中市客家民俗技藝發展協會千歲青獅團武術等表演，完美展現客家傳統文化精髓。

另於鯉魚伯公公園舉辦一連串藝文活動，有兒童劇團大腳丫劇團表演、品茶文化藝術、風鈴彩繪、書套彩繪、筆袋拼貼、鑰匙圈等4種文化藝術DIY，以跨界藝術觀點呈現在地人文特色。

(中時 )