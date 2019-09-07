蔡英文總統號召大家，團結所有保台灣的力量，共同團結中華民國台灣派；守住得來不易的民主自由。（陳世宗攝）

民進黨總統參選人蔡英文7日由黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、洪慈庸、立委參選人陳柏惟、莊競程、全國青商後援會召集人蔡世寅、台中市黨部主委何明杰及地方黨公職陪同，出席「全國青商後援會成立大會」。現場氣氛熱絡揮舞旗幟並高喊「2020台灣要贏，青商人挺小英」，蔡英文也授旗給總召集人蔡世寅。

蔡英文指出，民進黨執政以來，青商會不僅協助宣導政策與政績，當社會對政府不了解時，青商會也替政府向社會大眾解釋，這是一股正面的力量。選戰即將開始，民進黨執政3年來的政績，與未來想為台灣做的事情，都邀請青商朋友，將這些目標向台灣社會大聲說出來。請台灣人民再給蔡英文4年，也拜託青商朋友給民進黨提名的立委參選人們支持，讓立委全數過關。

蔡英文說，這3年國際情勢變化多端，但台灣仍在詭譎的情勢下維持經濟穩定。台灣不僅經濟穩定成長、稅收增加，國際評等機構也評比台灣為四大創新國，同時，今年台灣的經濟成長率也將會是亞洲四小龍第一名。

3年來，台灣透過前瞻基礎建設計畫、五加二產業創新計劃來擴大內需與改善國內投資環境，因此，吸引史上最大台商回流，連外資都加碼投資台灣。另外，經濟部也成立台灣投資事務所，以單一窗口提供水電、稅務服務以及融資優惠，給中小企業更好的投資環境。三年來政府戰戰兢兢不敢懈怠，相信民進黨政府經得起檢驗，而且會越做越好，替台灣人帶來幸福。

蔡英文針對香港狀況表示，經濟成果需要在自由市場才能守住，而新創機會一定要在民主自由的社會才能被支持。過去香港是亞洲最自由市場，但最近的狀況讓人擔憂香港民主的未來。總統認為，撐香港最好的方法就是守護台灣民主自由，只要蔡英文當總統，他一定守護台灣主權、守住台灣民主自由的生活方式。

蔡英文最後邀請青商朋友共同協助3件事情。首先，加入總統、行政院長與立法院長的LINE帳號，接收政策與政績訊息，協助政府向民眾宣傳。其次，邀請大家共同打擊假消息。當資訊不正確時，人民很可能因此作錯決定，民主機制就難以運作。

蔡英文總統最後號召大家，團結所有保台灣的力量，共同團結中華民國台灣派，守住得來不易的民主自由。四個月後的選舉將決定台灣的未來，邀請大家集結台灣最大力量，2020台灣要贏，總統勝選，國會過半，一起加油、一起努力。

(中時 )