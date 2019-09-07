中央研究院「研講堂」7日在屏東大學舉行。（中研院提供）

中研院生醫所研究員陶秘華。（中研院提供）

中研院近史所特聘研究員康豹。（中研院提供）

中央研究院「研講堂」壓軸場7日在屏東大學盛大舉行。中研院院長廖俊智表示，希望透過「研講堂」把平常研究室裡艱深的知識，轉化成易懂的內容帶到全國各角落，激起大眾對人文及科學研究的高度興趣與關注，讓民眾更認識中研院。

中研院近代史研究所特聘研究員康豹特別熟識屏東，從1990年代就開始在東港跑田野調查、研究王爺信仰，還笑稱自己差點成為道士。康豹說，台灣社會若有糾紛時，其實不一定只靠司法系統，因為許多糾紛無法確定有理或無理，很多人此時會借助宗教力量，交給神明主持正義。「這就是神判儀式」康豹說，儀式包括立誓、告陰狀等，而且議題甚廣，包括婚姻問題、民事糾紛、刑事案件等都有人上門向神明告狀。

康豹認為，神判儀式雖然是一種宗教活動，但其實也在處理現世的社會問題，透過神判儀式的討論，不僅能更理解台灣的法律文化，也是宗教儀式研究和司法制度研究的新蹊徑。

中研院環境變遷研究中心院士王寳貫以「雲與雨的科學」為題開講時，先破除令在場聽眾吃驚的迷思。他在演講時提到，雨滴其實是饅頭狀，而不是像漫畫常見的水滴狀；並介紹雲的分類和成因，以及雲如何帶來雨。王寳貫在演講中分享，目前電腦雲模式可以模擬雲雨的發展，並在回應提問時指出，科技其實也能主導雲和雨的形成，他說：「主導的可能性百分之百，但後果沒人可以保證」。

現場同學好奇，可以預測雷會落在哪裡嗎？王寳貫說，大部分會發生在上升氣流比較強烈的地方，也能用人造衛星判讀，但仍然有許多變數。他笑說，最好的方式還是讓自己成為絕緣體比較安全。

最後一場「癌症的免疫治療」中，中研院生物醫學科學研究所研究員陶秘華說，新一代的免疫治療與傳統癌症治療最大差別在於，免疫治療目的在於激活病人自身的免疫細胞，進而區分癌細胞和正常細胞的差異，專一且有效率的攻擊癌細胞。

陶秘華也指出，免疫治療仍有一些挑戰必須克服，如價錢昂貴、或只對少數癌症病人有效、免疫系統過度活化的副作用等。因此未來將以發展能篩選癌症病人的生物標記、癌症組合療法以及降低副作用的方法。

一同參與研講堂的還有立法委員鍾佳濱、屏東大學校長古源光等人。中研院指出，今年推出的「研講堂」代表的是一種「厚科普」精神，希望深入淺出地談科學知識而不犧牲知識的厚度，明年也會再前進其他縣市，持續推廣科普新知。活動尾聲，中研院長廖俊智也邀請大家於10月26日至台北南港參與一年一度的「院區開放」活動。

(旺報 )