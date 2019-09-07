捷克無疑成為今年世界盃的頭號黑馬！先前預賽爆冷擊敗土耳其晉級的捷克，7日來到16強複賽，再以93比71痛宰預賽F組第1巴西，拿下世界盃3連勝，表現完全不像隊史首次闖進世界盃模樣，捷克接下來將於9日遭遇希臘。

延續預賽擅長的團隊作戰風格，捷克上半場充分掌握籃板，更傳出多達15次助攻，也讓球風快速的巴西居於劣勢，一度落居28比43的大幅落後，捷克擺明還想繼續創造爆冷奇蹟，甚至來到第3節，捷克繼續擴大領先到20分之多。

打到第3節還剩1分13秒，巴波沙似乎也急了，竟然疑似使出「埋地雷」賤招，造成捷克後衛席爾布左踝扭傷退場，這卻沒法影響捷克的求勝意志，雙方來到末節，捷克反而一口氣擴大領先到誇張的29分，也讓巴西想追也追不上了。

捷克7日以薩托蘭斯基(公牛)貢獻20分、9助攻與7籃板的接近大三元表現最佳，鮑爾維也拿15分、11籃板，歐達14分，波哈西克12分，巴西則以「巴西閃電」巴波沙與赫爾塔斯各拿11分最高，接下來他們將於9日碰上美國隊。

隨著捷克擊敗巴西，也讓複賽K組更膠著，目前戰績為：美國(3勝)、巴西(3勝1敗)、捷克(3勝1敗)、希臘(2勝1敗)，假如今晚8點30分的美國與希臘之戰(ELEVEN SPORTS直播)，美國也意外輸球，那麼4隊戰績將會一樣。

7日另外一場16強複賽，澳洲以比擊退多明尼加，笑納4連勝，晉級8強希望濃厚；至於第17到32名排名賽，繼續呈現亞洲球隊遭到痛宰慘狀，日本以81比111輸給紐西蘭，約旦也以71比126不敵加拿大。

(中時電子報)