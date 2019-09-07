▲林務局在水里美安台灣「1人1樹 種下希望」公益活動地，以實際行動支持造林護林。（楊樹煌攝）

7日是1年1度的「小花蔓澤蘭全國防治日」，林務局副局長廖一光率南投林管處同仁偕同美安台灣總經理倪禎璐及公司志工、在地民眾近200人，於水里美安台灣「1人1樹 種下希望」公益活動地，以實際行動支持造林護林，並共同宣誓剷除外來入侵植物小花蔓澤蘭的決心。

今天的小花蔓澤蘭防治活動選在水里鄉美安台灣公益活動捐款認養的1.46公頃造林地，該片林地原本遭到濫墾，用作栽植果樹與檳榔，林務局收回後，運用美安台灣捐助的經費，改植台灣櫸木及光蠟樹等當地原生蜜源樹種，期待未來能提供鳥類、蜂、蝶等野生動物更多食物來源，進而增加鄰近地區的生物多樣性。

林務局指出，美安台灣先後捐出千餘萬元經費，在南投縣認養13處，共26.83公頃國有林地新植造林及撫育工作，種植超過45,000株原生樹種，造林成果亦由美安台灣登錄於聯合國「Trillion Trees Campaign」一兆棵樹活動，為台灣環境、也為國際社會貢獻心力。

今年小花蔓澤蘭防治活動正逢美安台灣造林計畫的第3年，特別配合認養林地後續撫育管理，號召會員攜家帶眷，實際到造林地現場，親手做苗木補植及除蔓、照護苗木等工作，為民間企業奉獻社會責任帶來最佳示範。

林務局也呼籲，臺灣需要更多願意承擔社會責任與關懷土地的企業站出來，透過政府、企業攜手合作，共同編織完善的國土生態綠網，盼有心為臺灣盡一份力的企業夥伴挺身參與種樹護林的百年大計。

(中時 )