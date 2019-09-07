龔慈恩。(本報系資料照)

劉灼梅今日PO出美照，宣告回到學校單純生活。(取自臉書)

昔日《花系列》小生林煒近日被週刊直擊當街激吻與他同樣年紀的50歲女總裁劉灼梅，事後他坦承與老婆龔慈恩情已逝，兩人已分居2年，正低調辦理離婚手續。對此，被指從球友升格變情人的劉灼梅（Cora），在沉默2天後，今(7日)首度向《中時電子報》回應與林煒戀情。

林煒與龔慈恩當年因為演出「阿姑」周遊製作的電視劇《雪山飛狐》結緣，兩人結婚20年，育有一對寶貝兒女，如今爆出兩人婚變，阿姑坦言看到新聞嚇一跳，心情難過，也推測兩人婚變主因可能是「女強男弱」。

林煒坦承與龔慈恩分居2年，大方認愛劉灼梅，還大讚女友什麼都好，給了他安全感；至於劉灼梅心情如何？《中時電子報》本週三透過臉書詢問本人，直到今日才獲得劉灼梅2字回應「謝謝」，加上一個雙手合十的符號，將發言權全都交給林煒處理。隨後她更在臉書曝光一張美照，寫著「回到學校的單純生活！」。

(中時電子報)