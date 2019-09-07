新北市立委第1選區候選人洪孟楷表示，目前已號召上千位支持者到場挺韓。(翻攝自洪孟楷臉書)

國民黨總統候選人韓國瑜首場自辦造勢大會明(7日)將在新北市三重水漾公園登場，新北市各區立委候選人也積極發起動員，第1選區候選人洪孟楷表示，近來不斷透過臉書及LINE群組揪團，至少有上千位支持者響應，第4選區候選人陳明義則說，除了透過網路號召，自己也準備了2台遊覽車，並發動新莊各服務處及里長動員，實質力挺韓國瑜。

洪孟楷指出，由於選區內泰山、林口、淡水皆有捷運線，因此鼓勵民眾透過大眾交通工具前往，更為省時及便利，目前掌握至少有上千位支持者將在現場會合，另外還有許多自發性前往的朋友，總計超過數千位。

陳明義表示，除了在臉書跟LINE群組號召民眾外，也準備了2台遊覽車要載支持者，此外更發動各服務處及里長動員，一起到場力挺韓國瑜。

陳明義也呼籲，既然是在新北市的造勢大會，應該要讓各區立委候選人有機會上台向支持者喊話，凝聚來自各地的支持者，才能達到眾星拱月的效果，而不是只有單純唱名上台而已，這樣只淪為人型看板。

(中時 )