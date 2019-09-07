黃昺翔的新歌〈不哭〉，創作緣於去年籌備專輯時，某晚睡覺夢見未來的自己，他在夢裡已於歌壇小有成就，並與未來的自己在夢中暢談，對方鼓勵他繼續加油，並說：「不苦、不苦！」醒來後他牢記「不苦」兩個字，因而寫出這首歌的詞曲，也是專輯中第一首寫好的歌，黃昺翔說：「感覺滿勵志的，像在鼓舞闖蕩多年的我，給自己打了一劑強心針。」

黃昺翔是金曲獎最佳演唱組合獎「張三李四」前團員，近期推出個人首張專輯《你在幹嘛》，回想〈不哭〉創作過程，他表示做了這個夢後隔幾天回老家台南，正想倒頭大睡時，從小伴他長大的布穀鐘突然敲了六下「布穀」聲，突然想起日前夢中的「不苦」兩字，立刻起床寫出這首歌。

錄製〈不哭〉時，他放入較多情感，笑說：「雖然是第一首寫好的歌，卻是最後一首才錄，可能有點近鄉情怯。」有趣的是，日前團隊赴宜蘭拍攝該曲MV時巧遇颱風侵台，黃昺翔特別租車，當司機接送工作人員來回，笑說：「曾幻想帶團隊出國工作的感覺，大家一路忙一邊玩一定很棒！」幸好2天幾乎都出太陽。

黃昺翔日前到宜蘭拍MV。（無限美好文創娛樂提供）

(中時 )