男8月底在大興街內進入行竊兩戶人家得手，準備駕車逃逸。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

台南市北區大興街內8月底連續發生住宅竊盜，兩棟受害住戶皆遭人從隔壁工地鷹架爬入頂樓，侵入住宅行竊，警方7日循線在東區逮捕薛姓、張姓同夥，發現兩人除了共同行竊，還在住處持有大量的安非他命，警方將兩人依照竊盜與毒品罪移送台南地檢署，在場一起吸毒的蔡姓男子另依毒品罪送辦。

台南市警方近期缺乏毒品績效，北區警方卻意外在偵辦竊盜案時槓上開花，同為40多歲的薛姓與張姓男子因為缺錢吸毒，經常兩人一組，鋌而走險侵入住宅行竊。

他們慣用旁邊有工地或空屋的地形，先爬上工地鷹架或空屋頂樓，再侵入隔壁住家，橫掃屋內財物，如此得手多起住宅竊盜案。

兩人以此手法，8月底在大興街內，由張男把風，薛男進入行竊兩戶人家得手，被害住戶被拿走數千元現金、手表、金飾等物品，氣得跳腳。

警方組成專案循線得知薛男與張男住在東區一處巷弄內民宅，7日循線逮捕，並在屋內查獲1包80多公克的安非他命，當場逮捕兩人，薛男坦承持有並吸食毒品，辯稱因為最近安非他命較便宜，才大量囤貨。

警方偵辦竊案意外破獲毒品，台南市警局立刻頒發破案獎勵，警方懷疑薛男、張男行竊地點不只北區，正循線清查相關竊盜案件。

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(中時 )