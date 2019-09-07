阿嬌稍早放出夫妻同框照。（圖／翻攝自q_gill IG）

在 Instagram 查看這則貼文 @m01yb46 😘💋 Q_gill（@q_gill）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 7 日 上午 1:20 張貼

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼去年和小8歲「醫界王陽明」賴弘國姐弟戀開花結果，最近網上瞎傳賴弘國私聯網紅，阿嬌回應：「這個熱鬧我們不湊啦」，表態相信老公，賴弘國也駁斥且揚言提告。今(7日)阿嬌在IG曬出飛機上自拍照，可見她抿嘴微笑，賴弘國靠在一旁熟睡中，夫妻倆愛相隨，以行動打破男方花心八卦。

阿嬌前年來台拍戲時與賴弘國結識相戀，去年阿嬌生日，賴弘國求婚成功，本月初卻爆出賴弘國私下疑似和大胸部網紅過從甚密，阿嬌力挺老公，賴弘國也喊冤照片是他平時和兄弟視訊聊天的截圖，不久爆料網友也發出聲明，承認自己不當造謠，說自己是有次發現賴弘國IG關注了一位女網紅，便截圖提供給微博上的營銷號，沒想到事情擴大成如此，對當事人獻上十二萬分歉意。

而始終老神在在的阿嬌，今貼出和賴弘國同框照，可見夫妻倆一同搭飛機，累了的賴弘國自然的靠在阿嬌這旁的椅子上睡著，頗有老夫老妻的幸福氛圍，網友則說：「我們不要你再受傷害了！真的祝你要幸福」、「老公百忙中陪妳飛啊」、「幸福下去哦！好閃」、「睡很香」、「我們以後也會好好守護賴生（指賴弘國）的」。

(中時電子報)