繼電視歌仔戲《君臣情深》之後，歌仔戲國寶楊麗花睽違16年復出，與徒弟陳亞蘭自製自演的《忠孝節義》9月24日將在台視八點檔推出。陳亞蘭、紀麗如與葉麗娜7日為「人人都是楊麗花」活動擔任評審，陳亞蘭透露，楊麗花事前特地拿出自己的壓箱寶，替參與民眾量身打造屬於自己的楊麗花裝扮，一償宿願扮偶像。活動近百民眾報名，最小花迷僅5歲，年紀最長是68歲，最遠來自峇厘島比武擂台上秀才藝。

活動十分成功。（攝／盧禕祺）

楊麗花歌仔戲不分老幼、不分國際。此次楊麗花特地拿出自己的壓箱寶，一一替參與民眾量身打造屬於自己的楊麗花裝扮，一償宿願扮起偶像。陳亞蘭說，當她將挑選好要給予民眾裝扮的衣服給楊阿姨過目，楊阿姨反問，「我那一套尚水（台語漂亮）的衣服怎麼沒拿出來？」陳亞蘭又說此次活動評選的標準是「台風穩健」，活動主持人郭于中更是楊阿姨欽點。

陳亞蘭說，這次參與民眾有一位21歲就讀藝術表演科系女孩，2年前罹患卵巢癌末期，為專心治療只好放棄熱愛舞台，今年初在醫院病床上許下「抗癌成功、重返舞台」願望，獲近千人留言為她加油，為力挺楊麗花新戲，報名活動參與，今登上歌仔戲舞台獲得前3名。此外一位女華僑身分的導遊特地從峇厘島回台，熱愛歌仔戲程度是只要帶團都會在遊覽車上唱歌仔戲給大家聽。

陳亞蘭（右）與台視主播郭于中（左）及參加的民眾。（攝／盧禕祺）

陳亞蘭為《忠孝節義》將全台跑透透，滿檔宣傳行程媲美電影造勢規模，她透露楊麗花十分掛心新作品本月底播出後的收視成績，笑稱希望趕快播完，播完就可以出國。《忠孝》從開鏡到完成花2年多，陳亞蘭沒1天放鬆，上檔前的壓力更是破表，每天需靠安眠藥助眠，有時累到反而睡不著、愈夜愈亢奮，看到民眾的扮裝，她對自己第一次登台已沒印象，因為當時才3歲，但她當時被扮演歌仔戲小生的媽媽誇讚「天賦異秉、有大將之風」。

陳亞蘭（中）、紀麗如（右）與葉麗娜。（攝／盧禕祺）

她回想歌仔戲人生，曾有過烏龍「黑歷史」，當年有人跟楊麗花咬耳朵說陳亞蘭外出拍戲遲到早退，楊麗花不為所動，「因為楊阿姨知道從歌仔戲團出去的人，絕對不會遲到早退」。她說楊麗花教導她們守時觀念，「如果遲到，現場這麼多工作人員怎麼辦，他們都要等你一個人，若延遲拍攝時數，製作單位還要付額外工作人員超班費用」。 新戲播出前，楊麗花為回饋各位花迷，精心剪輯了四部曾在國家戲劇院演出的舞台劇《呂布與貂蟬》、《雙槍陸文龍》、《梁山伯與祝英台》、《丹心救主》搬上螢幕，10日起每週一至週五晚間八點台視播出。

陳亞蘭為新作品拚了。（攝／盧禕祺）

(中時 )