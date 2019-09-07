台中市政府7日舉辦「台商入港 職缺進場」一飛沖天職達未來就業博覽會，包括友達光電、台灣美光等知名企業齊聚，活動主打「台商回流」、「高薪職缺」及「跨國企業」等特色，超過3700個職缺，吸引數千民眾求職者參與，活動吸引1500人次投遞履歷，媒合率五成五。

市府勞工局長吳威志說，良好的投資氛圍帶動在地就業市場活絡，吸引矽品、先進光電、橋椿金屬、宇隆、宏全等企業回臺投資；7日設攤58家知名企業釋缺，讓市民得以扎根台中穩定就業，也吸引各領域優秀人才至台中市就業。

吳威志表示，今日活動以台灣美光、矽品精密及先進光電等企業最受求職者青睞，為讓民眾成功把握求職機會、穩定就業，活動中設有職涯攻略學院，提供求職者百業體驗活動與報名、免費棚拍大頭照與彩妝、履歷健診及面試指導等多項服務，會場更設有就業金安薪專區，現場面試成功者更可直接前往填寫申辦就業獎勵金。

參與高薪專區面試的台中市民吳先生表示，知道這次就博會有超過1／4的職缺超過4萬元，特別在活動前就先做好功課，瞭解公司產業特色，剛剛面試已獲面試官口頭通知錄取，非常開心。今年畢業的陳同學說，想不到活動現場設有履歷健診、面試指導及棚拍服務，感覺很有機會面試成功。

(中時 )