白安6日在廣州舉辦「2019咪咕音樂現場第十三屆音樂盛典咪咕匯」最佳人氣唱作人提名拉票個人演唱會，18首歌單讓粉絲大為驚喜外，演唱描寫成長過程中會遇見離開家、離開朋友這樣「成長的代價」的〈所愛之初〉時，白安回想過往，忍不住動情落淚；此外，白安也分享自己愛貓的故事，並為其中一只剛離開人世的貓咪「呆呆」，演唱了為愛貓而創作的〈鑽石〉，她堅強地說：「這首歌的主角日前剛離開我，突然生活多出一個缺角還不太適應，其他都還好。」

當晚，除了〈是什麽讓我遇見這樣的你〉、〈麥田捕手〉、〈接下來是什麽〉等成名作，歌單更出現白安極少演唱的〈兜風〉，喚醒鐵粉「初戀」記憶。在talking環節，白安大方滿足歌迷點歌要求，卻被點到幾乎從未現場演唱過的〈我的地方〉，毫無準備的她碰巧忘詞，只能和粉絲一人一句輪流清唱，笑喊： 「你們是我的提詞機！」

演唱〈所愛之初〉時，白安體悟人生旅途中，會有跟你一起朝著同個方向打拼的旅伴，也有可能因為目的地不同而下車，變成自己孤單旅行，但到下一站也可能會遇見新的夥伴，這是學會離別與相遇成長必經過程，有所感觸忍不住落淚；白安將於28日到高雄SPERO海流館舉辦「我們的時代」巡迴演唱會。

(中時 )