卦山3號市集舉辦「藝童玩趣」，彰化縣文化局引進「巨大彈珠台」，大到彈珠軌道都能當小孩的跑道了。（吳敏菁攝）

迎接全國古蹟日，彰化縣文化局策畫「GO！美歷彰化」，舉辦輕旅行拜訪古蹟等活動。（吳敏菁攝）

彰化人文薈萃，彰化市又是全國古蹟密度最高，處處有亮點，迎接全國古蹟日，彰化縣文化局策畫「GO！美歷彰化」，舉辦輕旅行拜訪古蹟等活動，卦山3號文創市集更率先以「藝童趣玩」為主題登場，引進巨大彈珠臺，當代文化創意接軌歷史場館，創造另種市集風情。

彰化縣長王惠美說，每年9月第3個週末、日是全國古蹟日，包括美術館、博物館等都免費對外開放，讓人們一起來關心古蹟文化，感受彰化歷史的厚度。

今年彰化縣文化局安排系列活動，21日在歷經多年修復的彰化鐵路醫院竣工慶賀動暨鐵路文物展，並規劃4條彰化文資輕旅行，包括彰化、鹿港、員林、北斗等路線，從親近古蹟、愛上文化。

彰化縣立美術館、武德殿廣場，林立各種不同時代建築，形成最精彩歷史長廊，文化局配合古蹟日活動，特別引進「巨大彈珠台」，搭配「傳統童玩體驗區」，吸引親子們一起來體驗，分享不同世代的童趣。

這座「巨大彈珠台」亮相，掀起陣陣歡呼「好炫！怎麼玩？我也要玩！」整台機型長6米7、寬3米6、高4米，搭配震撼燈光及音效，彈珠變成了足球，射球的軌道也大到可以當小朋的跑道了。

文化局表示，「卦山3號文創市集」今年2月開辦以來，廣場活化多采，未來將結合武德殿、節孝祠、縣立圖書館、彰化文學館、彰化藝術館、南郭宿舍群等文化場域，引進更多創意，讓空間更活化，傳遞彰化的文化魅力。

(中時 )