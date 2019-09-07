以大愛台戲《別來無恙》曾獲金鐘視后的田麗，昔日被封「性感女神」，7日出席「大愛劇場20周年感恩音樂會節目」時，她有感而發說每次到大愛台拍戲，導播龐宜安常耳提面命不要太肉感、記得多穿點，感恩大愛台的愛與包容，讓她學會「衣服應該穿得越來越多」，到現在已學會要穿得很優雅。

田麗深耕大陸多年，許久沒在台跟大家見面，她說自己年紀大、很愛哭，趕緊把話題轉到和她合拍過《別來無恙》的李淑楨身上，並跟台下一起出席的大愛劇場的主人翁合唱主題曲，帶動現場歡樂氣氛。演出《清秀家人》的施易男，表示大愛劇場教會他人生道理，甚至是更接近成功捷徑。

演出大愛《我綿一家人》入圍金鐘獎的嚴藝文，分享每位師兄姊們的故事都帶給她人生勇氣，生活有過不去的關卡時，藉著看劇改變想法，媽媽是忠實觀眾，希望將來多演幾部給媽媽看。影后楊貴媚在大愛演出第一齣戲是《日出》，坦言演別人生命壓力更大，藉由演出知道別人不知道的苦，反思自己如此幸福。

(中時 )