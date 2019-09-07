桃園市地景藝術節今天是首個周末，吸引不少民眾參觀。（賴佑維攝）

桃園市地景藝術節今天是首個周末，吸引不少民眾參觀。（賴佑維攝）

桃園地景藝術節 「法國Remue-Menage馬戲團」演出。(賴佑維攝)

桃園市地景藝術節今天是首個周末，不到中午停車場就已經爆滿，吸引大批遊客參觀。桃園市長鄭文燦也到場參觀，未來希望打造成桃園版的「威尼斯雙年展」，成為在地特色。

今年地景藝術節共有5個展區，主展區位於大湳森林公園，擺放24件大型裝置藝術品，此外表演包含「法國Remue-Menage馬戲團」、「韓國洪城郡立舞踊團」、「優人神鼓」等。

7日是地景藝術節開幕後，首個假日，大批遊客湧入。八德警方表示，11時55分，展區一旁的停車場就已經爆滿。不過警方也說，因為車輛來來去去，民眾也不至於沒地方停車。但因遊客人數眾多，也呼籲遊客盡量搭乘大眾運輸工具。另外也因為天氣炎熱，今天也有阿嬤因為天氣太熱疑似中暑，警方協助引導到機動派出所休息，等阿嬤恢復體力。

鄭文燦表示，大湳森林公園前身是警察保一總隊營區，20年前他擔任議員的時候，就希望這裡可以還地於民。3年前市府和警政署達成協議，保一總隊遷移到新屋。鄭文燦也說，原本警政署要淨空營區後再移交市府，但他認為，大湳營區生態豐富，尤其黃鸝鳥未來也會當作公園的代表動物。

(中時 )