文學家也是藝術家潘樵，向鐘森雄校長介紹他展出的早期畫作。（楊樹煌攝）

南投縣內極為活躍的文藝工作者潘樵，他一手寫作、一手繪畫，至今出版書籍已逾60本，不少人把他與文學連結在一起，其實他在寫作之外，在繪畫方面的才華也是令人讚嘆的，今7日起他就在埔里藝文中心田園藝廊舉辦「返鄉30年－潘樵水墨創作回顧展」，展期至19日，值得喜愛繪畫藝術的前往參觀。

潘樵曾是埔里鎮立圖書館第1屆及第12屆駐館文學家，也是國姓鄉第1屆駐鄉作家，其作品曾經榮獲金鼎獎等獎項的肯定，創下玉山文學貢獻獎最年輕得主的殊榮。

其實，潘樵除了寫作，在繪畫方面的努力也是有目共睹的，從小就喜歡塗鴉的潘樵，畫畫甚至比寫作更早進入他的生命當中，但是在早年一切以升學為優先的年代裡，潘樵對於繪畫的喜愛，在求學階段是被壓抑的，幸好沒因此放棄，他仍藉由一路的堅持與自行摸索，讓繪畫跟寫作一樣，一直成為他生活中最主要的興趣之一。

潘樵指出，民國78年因家庭的因素，返回埔里定居，隨後便發揮所長，協助地方進行相關的文化工作或編輯刊物、或開班教學、或紀錄鄉土，慢慢地在文藝的領域嶄露頭角。

民國85年，首度在埔里民眾服務站舉辦水墨個展，進而讓他正式踏入藝術創作的領域，儘管不是科班，也沒有師承，但是一路走來，潘樵在藝術領域的表現始終是認真而踏實的，因此受到許多藝文前輩的肯定與提攜。

由於不是科班，加上沒有師承，讓潘樵的創作風格顯得自由且多變，從民國85年第1次個展至今，潘樵已舉辦過無數次的畫展，其創作內容涵蓋廟宇、生態、山水、古厝、人文與充滿童趣的插畫，展現出求新求變的企圖心，因此讓他的每次畫展總是令人充滿期待。

今年，剛好是潘樵回到埔里定居的第30年，潘樵說，他除依照計畫完成幾件書寫案，他也規劃了「返鄉30年－潘樵水墨創作回顧展」，希望藉由畫作的展出與回顧，除重溫創作時的美好心情，並用來審視作品的缺失，進而期許自己未來能在繪畫方面有所精進。

(中時 )