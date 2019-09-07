2019年每月累計颱風生成數與氣候值比較，目前為止共有15個颱風生成，氣候值大約是18.3個颱風。(圖擷自天氣管理風險公司)

會不會出現中秋颱？這一兩天成為大眾關心的話題，因為菲律賓東方海面有個熱擾動在發展，有機會升格成颱，但是否影響台灣仍有待觀察。不過，可以確定的是，目前生成的颱風比氣候值少，氣象專家賈新興說，預測的季風指標目前暫時休息，直到9月11日後季風又將逐漸增強，並持續至9月下旬，因此颱風將再度活躍，趕一下進度。

賈新興昨在臉書上提到，目前為止共有15個颱風生成，氣候值大約是18.3個颱風，截至目前今年颱風的生成比氣候值少。就路徑來看，登陸日本本土的就有3個颱風，氣候值大約是2.9個；而登陸台灣的颱風目前有1個。

他指出，實際的季風指標和颱風的生成，算是相當的吻合，除了7月初的指標略為小了一些，並且持續的時間短。預測的季風指標目前暫時休息，直到本月11日後季風又將逐漸增強，並持續至9月下旬，趕一下進度。

氣象達人彭啟明也持相同觀點，他指出，季風從11日後又將逐漸增強，持續至9月下旬，意謂著颱風再度活躍，但並不表示颱風會侵襲台灣，不需要緊張。

(中時電子報)