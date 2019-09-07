美國衛生官員今天表示，洛杉磯郡一位居民因為可能是吸電子菸導致的肺病過世，使全美類此死亡病例增至5起，因此呼籲民眾，暫時不要吸電子菸。

路透社報導，美國衛生官員表示，吸電子菸和肺部疾病之間的確切關聯目前還不清楚，民眾最好暫時不要抽電子菸。

洛杉磯郡衛生官員戴維斯（Muntu Davis）表示，這名死者是有潛在慢性健康問題的老年人，也是在吸電子菸一段時間後罹患嚴重突發性肺部疾病的12名洛杉磯郡病患之一。

戴維斯告訴媒體：「我們的建議是，如果你不是非吸電子菸不可，那就暫時不要吸。的確還有許多未知數存在，還有許多資訊尚待蒐集。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天指出，伊利諾、印第安納、明尼蘇達和俄勒岡等州也都證實出現了類似死亡病例。這個中心目前正對全美450起電子菸可能造成肺部疾病的病例進行調查。

法新社報導，美國官員表示，全美至少5人因為吸電子菸喪命，吸電子菸已造成數百人罹患嚴重肺部疾病，有若干青少年接受了人工昏迷。

聯邦官員表示，目前實驗室的所有檢體中，無一檢出任何致病物質，但紐約調查人員表示，他們目前鎖定一種黑市流通含有維他命E油的大麻電子菸產品。

加州和明尼蘇達州衛生官員表示，兩起和電子菸有關的死亡案例，病患都是年長者，健康情況欠佳，當中至少一人曾用過內含四氫大麻酚（THC）產品。THC是大麻中主要的精神活性化合物。

疾病管制暨預防中心負責非傳染性疾病的代理副主任阿里亞斯（ Ileana Arias）表示，目前可能和電子菸有關的肺部疾病病例超過450起，這個數字是上週公布數據的兩倍以上。

北卡羅來納州胸腔科醫師佛克斯（Daniel Fox）表示，他檢查的病人罹患非傳染性肺炎，也就是類脂性肺炎，這種肺炎發生在油或含脂物質進入肺部時。

紐約衛生部門表示，在針對州內吸完電子菸感到不適34人的大麻匣檢驗，發現了非常高濃度的維他命E油，因此調查重點鎖定這個方向。

?生素E 醋酸酯是一種常見的營養補充品，可以口服或塗抹在皮膚上，但吸入對人體有害。

美國食品暨藥物管理局（FDA）代理局長夏普里斯（Ned Sharpless）表示， FDA知道這些報告，但在全國性的檢驗中，沒有哪一種物質，包括維他命E醋酸酯在每個樣本中都有發現。

不少病患通報吸食大麻電子菸，但也有些人表示，他們只吸內含尼古丁的產品。

(中央社)