過去兩年都與陳宏麟搭檔奪冠，今年陳宏麟轉任教練，王齊麟改與李洋搭檔出征台北羽球公開賽，眼看又要拿度殺入男雙決賽，可惜麟洋配先盛後衰，在決賽第3局錯過3個賽末點，以21比19、23比25、21比23輸給韓國的催率圭／徐承宰，4強落馬無緣爭冠。

「我的腰傷在控制中，對球賽發揮的影響不大，其實我現在不知道要說什麼，輸球大概就是打得比較保守吧。」王齊麟賽後惋惜表示。

此役整整鏖戰77分鐘，麟洋配拿下首局，但後兩局都在後段遭到逆轉，其中第2局奮力救下4個局點，仍被對手拿下，決勝局更先取得20比18優勢，但兩個賽末點都沒拿下，丟士後第3個賽末點依然錯過，將決賽門票拱手讓出。

「比賽內容其實蠻好的，跟他們打總是在伯仲之間，」李洋表示，2、3局都從領先打到輸，可能是己方偏於保守，關鍵分也沒有做好，「面對關鍵分，對手更敢發揮，不怕失誤，畢竟他們落後，我們則可能是因為想拿下比賽而保守了。不過還是要感謝球迷，這次給我們的喝采從沒少過。」

(中時電子報)