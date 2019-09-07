韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千昨晚趕緊到日本學者與郭台銘餐敘的飯店等候與日本溝通。（摘自孫大千臉書）

這篇貼文被日本學者小笠原欣轉分享。（摘自孫大千臉書）

孫大千也分享小笠原欣的貼文並透露早在9月1日就和賓主盡歡吃了一頓小籠包。（摘自孫大千臉書）

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者後，受訪時提到「遲到25分鐘」引發風波，為了避免誤會渲染擴大，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千昨晚親自出面溝通，化解誤會，而該貼文也被同行日本學者轉分享，孫進而透露，其實早在9月1日晚上就接待日本學者，「賓主盡歡地吃了一頓小籠包」。

孫大千在臉書表示，好朋友之間化解誤會最好的方法，就是開誠布公地說明清楚，那麼，好朋友之間的情誼仍然不會受到影響。

孫大千說，非常感謝兩岸關係小組的學者好朋友，在離開台灣的前一晚，還能夠有機會和我面對面的聊一下；昨天因為負責安排的學者朋友，沒有再次確認會面的場地，所以造成了大家的困擾，引起了不必要的誤會，實在非常抱歉。

孫大千指出，下一次如果有機會來台灣，仍然衷心地歡迎所有兩岸關係小組的學者朋友再一起繼續聊一聊兩岸問題和台日關係。祝福兩岸關係小組的學者朋友們平安順心。

同行日本學者小笠原欣也在該篇貼文底下留言，「謝謝孫大千副執行長。我們繼續推動日台交流，交換意見」，而且順勢分享該貼文到其臉書上，孫大千則在臉書強調，敬告所有想要落井下石、見縫插針、唯恐天下不亂的無聊人士，請省省力氣，不要再枉做小人了。

由於郭台銘昨晚在臉書提到與日本學者吃了鼎泰豐小籠包，配上台灣啤酒，孫大千開酸，「9月1日晚上，我們也正式為兩岸關係小組的學者朋友接風，賓主盡歡的吃了一頓小籠包！」

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(中時 )