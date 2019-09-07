台中市政府社會局7日在巿民廣場舉辦「大台中志工日」活動，邀請志工們特別盛裝出席，從星光大道走紅毯進場，並於舞台上展現活力與熱情，共有近千名志工夥伴參與；副市長楊瓊瓔也特別到場，搭配西川社區志工所組成的古禮迎親團，巧扮成媒人，將感謝與祝福送給現場志工。

大台中志工日活動集結50個攤位，以童趣展現市府各個志願服務小隊的特色，舞台區則由10組志工表演團隊輪番上陣熱力演出，其中，南屯區永定社區、南區西川社區、豐原區鎌村社區都是高齡的志工夥伴，全隊逾半數為65歲以上志工，長輩們載歌載舞大大展現志工的活力精神，現場還有超過60組以上的志願服務團隊，以彩繪方式妝點燈籠，讓志工日活動更加繽紛。

楊瓊瓔表示，台中為全台第二大城，志工人數已超過11萬人，志工比率居全國之冠，志工夥伴們在城市各個角落無私奉獻，讓這個城巿充滿溫暖，市長盧秀燕上任後，持續發展特色志工，如因應人口高齡化推動高齡志工、接軌國際的國際青年志工營，以及落實企業社會責任的CSR企業志工等多元志工樣貌，讓巿民有更多的志願服務機會，也讓世界看見台中的人情味。

社會局表示，2020台灣燈會將於台中舉辦，燈會期間預估需要5,000名志工，分為客服組、展演組、導覽組、環保組、衛生組、庶務組、安全組7大組服務組別，現場也邀請志工夥伴們踴躍加入燈會志工行列，報名自即日至11月30日止，年滿16歲且領有志願服務紀錄冊的志工朋友，均可報名參加。

(中時 )