中秋團圓佳節前，台中市神岡區體育會7日傍晚在大雅中科公園舉辦「2019 嫦娥奔月半程公益馬拉松－跟著月亮跑」星光夜跑活動，路線行經潭雅神綠園道美麗的田園風光，共有超過4千人熱情報名參與，更有跑者配合活動主題，裝扮成嫦娥、后羿前來參賽，現場宛如一場歡樂的嘉年華會。

副市長楊瓊瓔表示，活動有別於一般馬拉松賽事，於傍晚5時開跑，分為21K半程馬拉松、10K挑戰及5K樂活健走等3個不同組別，路線行經潭雅神綠園道，沿途綠意盎然、花木扶疏，加上是傍晚時間，共有近4千人在微風吹彿下路跑，享受舒服的田園風光。

另活動也增設「服裝造型網路票選獎」及「尋寶趣味獎」，讓路跑增加創意與趣味性，有跑者配合活動主題特別打扮成嫦娥、后羿，另九天三太子也報名參賽，讓活動充滿歡樂氣氛，此外主辦單位也在補給站，提供包括壽司、烤大豬、炸肉排、新鮮當季水果、甜點等特色美食。

運動局表示，活動除推動路跑運動外，也支持愛心公益，只要跑者於活動後捐贈晶片押金100元，主辦單位將把款項全數捐出做公益，另現場也有不少攤商響應，捐贈當天收入15％捐贈出來做愛心，希望幫助社會上所需要幫助的人，讓愛與溫暖像中秋的月亮，照亮各個角落。

除楊副市長外，立法委員洪慈庸、市議員陳清龍、徐瑄澧、運動局長李昱叡、神岡區長劉汶軒、神岡區體育會理事長宋逢吉均到現場，與大家一同享受健康及休閒的路跑活動。

(中時 )