園遊會現場設置多種防災宣導攤位，增加民眾臨災應變能力。(北市消防局提供／林郁平台北傳真)

現場還有許多攤位可讓民眾親身體驗，學習防災觀念。(北市消防局提供／林郁平台北傳真)

中秋佳節將屆，北市消防局7日分別在大同區建成公園、內湖區樂活公園，舉辦社區防災園遊會，與民眾提前歡度中秋之餘，也傳授民眾正確防火、防災知識及臨災應變技能。

消防局統計，今年1至7月火災發生案件，在建築物火災中，以住宅火災占74.7％為最多，分析火災發生原因，以爐火不慎占57.3％最高，其次為電氣因素占39.5％。

為減少住宅火災的發生機率及降低損害，且台灣位於環太平洋地震帶西側環節上，地震頻繁，園遊會中特別設置「住宅保命神器」、「用電安全一把罩」、「人離火熄」、「消防小尖兵」及「防災APP報你載」等創意防災宣導攤位，以及「拉瞄壓掃學滅火」、「震當防衛」、「溺境求生」、「救心巴士」及「逃生GO!GO!GO!」等攤位讓民眾親身體驗。

消防局表示，今年適逢921震災20周年，提醒民眾牢記下列地震發生前的平時準備及地震來時注意事項：

一、 平時準備：

1.固定家具。

2.準備照明燈、手機、電池等。

3.準備緊急避難包、飲用水等防災用品。

二、 地震來時：

1.保持冷靜，躲在桌下或牆角，並保護頭部。

2.勿搭乘電梯。

3.開車時，慢慢駛向路邊，小心掉落物。

三、 抗震保命及避難妙計：

1.抗震保命三步驟：「趴下」、「掩護」、「穩住」。

2.避難三不原則：「不推」、「不跑」、「不語」。

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