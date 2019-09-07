中秋佳節將屆，北市消防局7日分別在大同區建成公園、內湖區樂活公園，舉辦社區防災園遊會，與民眾提前歡度中秋之餘，也傳授民眾正確防火、防災知識及臨災應變技能。
消防局統計，今年1至7月火災發生案件，在建築物火災中，以住宅火災占74.7％為最多，分析火災發生原因，以爐火不慎占57.3％最高，其次為電氣因素占39.5％。
為減少住宅火災的發生機率及降低損害，且台灣位於環太平洋地震帶西側環節上，地震頻繁，園遊會中特別設置「住宅保命神器」、「用電安全一把罩」、「人離火熄」、「消防小尖兵」及「防災APP報你載」等創意防災宣導攤位，以及「拉瞄壓掃學滅火」、「震當防衛」、「溺境求生」、「救心巴士」及「逃生GO!GO!GO!」等攤位讓民眾親身體驗。
消防局表示，今年適逢921震災20周年，提醒民眾牢記下列地震發生前的平時準備及地震來時注意事項：
一、 平時準備：
1.固定家具。
2.準備照明燈、手機、電池等。
3.準備緊急避難包、飲用水等防災用品。
二、 地震來時：
1.保持冷靜，躲在桌下或牆角，並保護頭部。
2.勿搭乘電梯。
3.開車時，慢慢駛向路邊，小心掉落物。
三、 抗震保命及避難妙計：
1.抗震保命三步驟：「趴下」、「掩護」、「穩住」。
2.避難三不原則：「不推」、「不跑」、「不語」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。