將於9月16日開工動土的台中綠美圖，為全國第一座美術館與圖書館共構的建築，具有公園中的圖書館、森林中的美術館等6大主要特色。建設局長陳大田表示，綠美圖空透的建築設計，讓訪客視線可穿透建築物內各式活動，未來不管是橫穿過建築物或在建築物上方或下層，繽紛而富有動態感，從外牆可以看到裡面的活動，市民每一次的造訪都是全新的感受。

陳大田表示，水湳經貿園區是台中極為重要的鑽石寶地，其中，占地67公頃的中央公園貫穿整個園區。而綠美圖位於中央公園的北端，由日本知名建築師妹島和世、西澤立衛所組成的SANAA建築師事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作操刀，SANAA的設計充分展現這個基地環境優勢，將綠美圖想像成公園和城市的延伸，是全國第一座美術館與圖書館共構的建築，更是國內首次採用隔震系統的美術館與圖書館。

綠美圖整個建築設計包含「公園中的圖書館、森林中的美術館」、「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等6大主要特色。

陳大田說，綠美圖建築物有八個大小不一的空間量體，彼此互相連結，有些空間在地面上，有些空間則懸浮著，為下方各種活動廣場提供遮蔭功能，微風從建築物底下吹過，創造出涼爽舒適的公共空間。而整個建築物具通透性，空透的設計讓訪客視線可穿透建築物內各式活動，不管是橫穿過建築物、或在建築物上方或下層，繽紛而富有動態感，從外牆可以看到裡面的活動，每一次的造訪都是全新的感受。

陳大田強調，台中綠美圖是全國第一座美術館與圖書館共構的建築，更是國內首次採用隔震系統的美術館與圖書館，在市民的殷殷期盼下即將在9月16日開工動土，繼安藤忠雄、伊東豊雄、理查麥爾之後，妹島和世的得力作品也落腳台中，請大家拭目以待！

(中時 )