新北龍洞海域傳潛客溺水，44歲李男送醫前已無生命跡象。(岸巡提供／許家寧新北傳真)

新北潛水勝地驚傳溺水，今天下午2點1名44歲李姓男子貢寮龍洞灣在海域浮潛時被發現不慎溺水，民眾見狀急忙報案，男子被附近熱心潛水客拉起時已經失去生命跡象，經警消到場實施人工呼吸，送往澳底醫療中心救後仍回天乏術。

東北角龍洞灣為斷層陷落所形成的天然海灣，為東北角海岸面積最大海灣，北為鼻頭岬，南為龍洞岬，海水清澈，海灣內擁有豐富的海洋生態，為熱門浮潛勝地，周末假日經常吸引潛水愛好者前來，44歲李姓男子下午在潛水時疑體力不支溺水

海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所下午獲報前往救援，海巡人員抵達現場後發現溺水男子已由民眾救援至岸上，經消防人員實施CPR後，合力將溺者抬至救護車，並送往澳底醫療中心持續搶救後不治，死因有待警方調查。

第二岸巡隊指出，夏日期間民眾從事水域活動頻繁，且近期溺水情事頻傳，呼籲遊客進入海域活動前，應提高警覺，考量體力於備妥相關防溺準備，以免發生危險，民眾在岸際發現急難等相關情事，請撥打「118」向海巡署報案。

(中時 )