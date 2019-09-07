《牠 第二章》在台首日全台票房1048萬，比首集開片日票房成長49%。原著小說作者史蒂芬金說：「《牠 第二章》是電影的終章，不是續集，而是同一個故事的後半部。」在片中飾演恐怖小說家比爾丹柏的詹姆斯麥艾維表示：「除了驚悚的黑暗元素之外，《牠 第二章》也傳達出強大的友情力量！」

飾演邪惡小丑潘尼懷斯的比爾史柯斯嘉說：「牠想死這群魯蛇們了！能找到這群旗鼓相當的對手，牠很開心，幾乎到了垂涎渴望的地步！」潔西卡雀絲坦補充：「雖然電影看似黑暗，但主角們的歷程也有光明與希望的一面，成年後的魯蛇們試著回憶起年少時的共同信念，這個信念將帶來的無限可能，同時為他們帶來強大的力量，讓他們能夠勇於面對邪惡的小丑潘尼懷斯，正如導演所說的，電影第一章，魯蛇們學習如何成長，第二章重點則是長大後的魯蛇們如何重新拾回友情的力量與年少時的信念與初心。」電影現正上映中。

(中時 )