鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，距離9月17日連署申請截止日只剩10天，國民黨總統參選人韓國瑜陣營今（7）日表示，已經做好郭台銘可能脫黨的心理準備，不期待郭台銘支持韓國瑜，但會努力到最後一刻。

外傳郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟，角逐2020。

根據中央社報導，韓陣營人士表示，從國民黨初選結束至今，中間一直透過許多人與郭台銘聯繫，但目前看來，郭台銘是否參選，關鍵在其一念之間，不是誰打了多少通電話或表達多少誠意就能夠左右，但他們該做的還是會做，「會努力到最後一刻」。

韓陣營說，已經做好郭台銘可能脫黨的心理準備，不再期待郭台銘會支持韓國瑜；對於「三腳督」選情，他們並不特別擔心，主要是郭柯王結盟除了拉到藍營選票，也可能拉走綠營票源，未來將視郭台銘的副手人選、選戰打法而有不同的因應方式。

至於王金平的部分，韓陣營說，始終相信王金平是忠貞國民黨員，當年馬王政爭，應是王金平最低潮的時刻，那時候王金平都沒有離開國民黨，相信這一次也不會。

韓國瑜近日腹背受敵，民調有下滑趨勢。藍營人士坦言，目前內部民調的確由總統蔡英文領先，不過，領先幅度不大，並非媒體報導差距10多個百分點，他們評估韓國瑜的民調將會止跌回升。

韓陣營人士也說，很多人擔心韓國瑜的民調下滑，但其實無論如何韓國瑜就是有死忠3成的支持者，這點不會改變，因此越是混亂的情勢，越堅定就好，真正的選戰開打是最後3個月，隨著選戰白熱化，勢必要避免出錯、失言。

韓國瑜近日失言風波不少，先是在臉書直播青年政策時，一句「鳳凰飛走了、進來一堆雞」，挨批歧視移工；近日與日本學者會面，又稱對方遲到，結果遭學者反駁。

有黨內立委認為，韓國瑜部分發言的確缺乏對於多元文化的認知，需要再教育。

不過，也有黨內人士認為，韓國瑜之所以掀起韓流，很大的原因就是發言跟傳統政治人物不一樣，若要為了避免失言，改變原有的講話風格，可能就不是原本的韓國瑜，這是目前兩難之處。

(中時電子報)