懸疑驚悚電影《危機四伏》不僅創下當地票房佳績，高難度的密室逃脫題材毫無冷場、緊湊刺激，更引起各國爭相購買翻拍權利。今（7日）發布電影花絮「豪華幕後團隊篇」，為觀眾解開電影拍攝過程謎團。

而關鍵的受困車內場面，則動用了工作人員拆解四台車分別組裝而成，從上百顆鏡頭拍攝車內景象，並追求音效的真實性在車內塞滿麥克風把所有聲音全收進電影裡，工程浩大。男主角彼得藍贊尼（Peter Lanzani）表示：「實在太佩服劇組工作人員，他們完全沒有浪費任何部分！」

《4×4危機四伏》共動用了四台同型房車才拍攝完成。（水元素提供）

《危機四伏》的故事背景被設定在一處狹小巷弄內，因為實際借用真實的都市街道，會占用相當長的時間，為了使拍攝更加順利，劇組決定親自搭建一條街道，在電影中出現一條長約250公尺左右的街道，從建築物、電線桿到鋪石路面，全部都經由工作人員常達三個月的設計和一個月的搭設完成，本片藝術總監克里斯汀娜尼格羅率領工作團隊，實際在當地的都市街道丈量並進行大量的資料蒐集後，在野外重新搭建一個幾乎一模一樣的街景，耗費2500公升油漆和長達數公里的大圖輸出

另外更還請來曾為好萊塢電影《侏羅紀世界：殞落國度》音效師奧里奧塔拉戈操刀，讓觀眾身歷其境男主角的幽閉恐懼。《危機四伏》可說是下足重本，對於細節一點也不馬虎，成果也十分壯觀。該片12日上映。

(中時 )