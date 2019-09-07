列居「台灣四大漫畫才子」之一的漫畫大師蕭言中，創作漫畫三十餘年期間，跨足多領域創作，在舞台劇、音樂、電視節目方面多有表現，也被外界稱為「最不務正業的漫畫家」。蕭言中表示，雖在外界看來漫畫才是他的本職，但「創作」其實才是他的本業，「畫漫畫很孤單的，沒人跟你說話，就一盞孤燈陪伴你，這很容易形成一個創作困境，我在不同領域中拓寬我的視野，也可以藉此積累很多漫畫創作能量。」

蕭言中發跡於台灣八零年代，以《童話短路》、《笨賊一籮筐》等幽默單幅漫畫為其代表作。「創作是一份快樂的工作，我也喜歡分享快樂，所以我才會一直創作搞笑的幽默作品。高中時看過法國默劇大師馬歇．馬叟的表演，被他沒有言語，卻極具渲染力的表演所震撼，讓我對舞台劇產生興趣，也間接影響了我的漫畫創作，就是以簡單、盡量無對話的方式說故事。」

喜歡分享快樂，但也不希望旁人對自己擔憂。蕭言中在七月被診斷出罹患大腸癌第四期的最初，隱瞞身邊所有人，獨自開始了治療，最近因為療程的關係，也漸漸影響身體機能，「我一直以為我是非常健康的人，突然被告知罹癌當然是晴天霹靂，但我不想讓親友去擔心這些事情，自己也不願意煩惱，順其自然地過下去。我這一生中有很多創作想法，想到也會馬上執行，所以遺憾不會很多，未來也有很多計畫。」

蕭言中表示，在「唯有讀書高」的年代，小時候的他在作文寫下「希望當漫畫家」的志願，隔天交到學校，發現頁面都被黏住、撕不開，「後來知道是爸爸媽媽滴在上面的眼淚，讓作業本糊住了，漫畫家在當年給人的印象，就是注定窮苦一生，但我覺得跟我同年代的漫畫家們扭轉了這個局勢。關起門來講，我可以很驕傲地說，我們就是台灣原創漫畫的代表，我當年甚至可以用漫畫版稅買房子。」

歷經過台灣漫畫興盛年代，蕭言中感嘆，在三十多年前的出版業、報紙，可以作為漫畫發展的平台，當年的漫畫家也如雨後春筍般冒出，但時至今日，獲取資訊的管道多元，可能變成本土漫畫再度萎縮的原因。他也希望能藉由自己在多元領域的表現，鼓勵新生代漫畫家，「以我來說，畫漫畫孤單了，我就去搞舞台劇，漫畫創作像是紙本上的劇場，免不了要把人性填充在腳色上，漫畫才會雋永，要好好的生活才能夠讓創作充滿人心。」

(中時 )