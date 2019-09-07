被讀者冠以「單幅漫畫第一人」之稱的漫畫大師蕭言中，以簡單的線條及幽默劇情漫畫聞名，近日更推出富有禪意的系列畫展「IMAGE禪武‧出神入畫」，以東方水墨勾勒出神佛、劍士、武僧等意象。蕭言中表示，以最簡單的線條、最簡短的畫面，去呈現最強的故事，向來都是他致力達到的境界，與過去創作漫畫相比，他不用去想對白，只需專注於讓觀者以所見了解創作故事，讓他創作的很過癮、滿足又自由。

蕭言中表示，最初他即將畫展定調為國際巡展，加上「禪」的題材是外國人比較難掌握的，便以一系列的禪意畫作為畫展主軸，「老外對於中華文化的理解，不像是隔著一層紗，比較像是隔著一堵牆，那種精氣神韻在外國繪畫技巧裡面比較難去做到，我們從小書法就有學習『氣』這件事，在擺脫色彩之餘，展現氣也相對重要。」

在禪武畫展中，除了東方武僧、神佛以外，也可見極簡水墨所勾勒的瑪麗蓮夢露、李小龍等西方人也熟知的著名明星。蕭言中表示，他所希望的便是外國人在看到畫作時，對於中國書法竟也能勾勒出外國人的氣韻，而感到訝異，藉此讓他們留下深刻印象。

在繪製瑪麗蓮夢露的過程中，蕭言中也刻意兩、三個月間不去看瑪麗蓮夢露的照片，憑自己的印象摸索瑪麗蓮夢露手壓裙擺的經典劇照，「結果畫出來發現方向全部不對，鞋子也不對，但別人一看就認出是瑪麗蓮夢露，這就是我要的，以一氣呵成的方式將人物真正的精氣神所展現出來。」

蕭言中表示，禪武系列畫作創作上百幅，花費了兩年多的時間繪製而成，但這兩年的創作，其實是三十多年的能量積累而來，希望能為台灣原創漫畫帶來格局的新突破，「也算是有種使命感，我覺得我要讓大家看到，漫畫是可以到達藝術的境界，為了說服別人，世界巡展也是勢在必行，下一站是到日本東京澀谷辦展，要讓更多人看到漫畫藝術。」

(中時 )