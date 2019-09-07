《賽德克．巴萊》距上映已經八周年，今（7日）在台南舉辦「賽德克巴萊上映八周年分享會」，正忙綠籌備《台灣三部曲》及「豐盛之城」計畫的導演魏德聖特別抽空，號召當年演員包括羅美玲、李世嘉、林源傑、孫俊傑、陳松柏、張福剛齊聚一堂，與觀眾大嗑賽德克部落原民美食，重溫多年前的電影幕後製作故事。

魏德聖感激地說：「很謝謝大家都還記得《賽德克．巴萊》，每次提到這部片心都還是會酸，到目前為止還沒拍過比這更辛苦的製作，真的是血淚縱橫。」同時他很榮幸能遇到這些演員，他表示：「很佩服他們的態度，沒有因為拍完一部電影就覺得自己成名、追求明星的生活。他們還是回到原來的位置，盡自己本份。」透露當初看上了會追求自我實現的特質，才將他們選入劇組。

《賽德克．巴萊》劇組與賽德克族組成的「能高生態旅遊推廣協會」參加電影八周年分享會。（臺南特有種商行提供）

飾演花崗一郎之妻的羅美玲與魏導兩、三年沒見，這次挺著七個月身孕力挺講座，感覺像是「回娘家」。被問起是否會參與《台灣三部曲》演出，經紀人回應目前仍無相關討論，不過憶起當年《賽德克．巴萊》宣傳期間，魏導曾給羅美玲看過《台灣三部曲》劇本，經紀人表示當時她看完後直說好沉重、需要時間好好消化，也逗趣地說：「這麼多字怎麼寫得完！」而羅美玲笑稱事隔多年完全忘記有這件事了。

當年還是國中生、以少年隊隊長「巴萬」一角驚艷觀眾的林源傑，現在已經大學畢業，成為角力隊教練，精實模樣讓現場粉絲驚呼連連。而飾演莫那魯道次子「巴索莫那」的李世嘉，講座上還帶了兩個小兒子亮相，場面十分溫馨。他與羅美玲兩人因該片變成好友，羅美玲感嘆：「時間實在是過得好快，很可怕！我還參與了阿嘉求婚、結婚、生子呢！」準媽媽羅美玲下週起將在北高兩地展開連續九場的音樂劇《搭錯車》演出，她說：「因為跟熟識的前輩一起演出，心情一點都不緊張，加上每週都有健身習慣，體力也都維持得很好。」

「賽德克巴萊上映八周年分享會」台北場將在28日舉辦，屆時魏德聖與演活莫那魯道一角的林慶台及片中其他演員將出席，賽德克族所組成的能高生態旅遊推廣協會也將再遠從南投仁愛鄉北上，為觀眾帶來道地的賽德克風情。

(中時 )