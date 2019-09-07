主辦單位邀請貴賓與小朋友合影。（迷你足球協會提供／李弘斌傳真）

近年來國人對於少子化的問題越來越重視，對於幼兒的身心發展教育也相當關注，中華民國迷你足球協會配合教育部政策推動有助於兒童健康與教育發展的足球計畫，也是一項「小手拉大手」的策略，由一位小朋友帶動整個家庭的參與，透過足球運動創造整座城市興起玩足球瘋運動的熱潮，期盼帶起全民闔家運動的風氣。

首站來到新北市的豐年國小，當地不少資深民代出席力挺，也邀請中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢站台，馮勝賢表示，「雖然小時候深受病痛困擾無法享受踢球樂趣，但進入職棒後在春訓時有噷多機會利用足球來增加腿部力量及所需的協調性，足球已經是現代幼兒所必須學習的運動，也可透過足球學習到團隊合作及健全的身心發展。」

迷你足球協會秘書長張武業在受訪時表示這次的活動主軸在強調四歲至六歲之間的啟蒙與拉近親子間的互動，也希望藉由園盃賽事可以拉近城市與企業交流的一個整合平台，有別於其他幼兒盃賽更重視親子同樂與教育紮根，因為小孩子的教育不能等。

活動也邀請所有與會貴賓上場與小球員同場競技，體驗新式氣墊人工草皮球場的安全性與舒適性，體驗過的貴賓紛紛豎起大拇指力推，新北市立委蘇巧慧及吳秉叡也允諾將佢力推廣這有助於閤家同樂的足球運動，同時呼籲全體民眾重視幼兒的身心發展教育並多體驗足球帶來的樂趣。

(中時電子報)