莊玉真義賣中國風服飾，吸引婆婆、媽媽們進場選購。（李金生攝）

莊玉真（左）投入中國風服飾的設計製作。在上海及台灣均有生產及銷售據點，自創品牌「緣服飾」在市場上具有一定的知名度。（李金生攝）

莊玉真舉辦中國風服飾義賣會，所得全數捐給家扶中心。（李金生攝）

「來！這件挺好看的！」（李金生攝）

從小在金門長大，以中國風「緣服飾」自創品牌在兩岸打開知名度的服裝設計師莊玉真，今（7）日回到故鄉舉辦義賣會，所得全數捐助金門家扶中心，做為兒童扶幼館建館經費，吸引婆婆、媽媽們共襄盛舉。

出身公教家庭的莊玉真，父親是退休校長莊聰榮，她在金門完成小學到高中學業後，負笈台北就讀實踐大學室內設計系，在一次偶然機會接觸服裝設計，從此投入中國風服飾的設計製作。在上海及台灣均有生產及銷售據點，自創品牌「緣服飾」在市場上具有一定的知名度。

「金門女兒」莊玉真一直心繫家鄉，聽說金門家扶中心興建兒童扶幼館欠缺經費，亟待各方資助進行，即與友人一起籌畫此次服飾義賣活動，提供件數也從最初的300套加碼到500餘套，今天在金城鎮公所7樓開賣，現場五顏六色琳瑯滿目。

一早，婆婆、媽媽們就進場選購，1位戰士也在人群中穿梭來去，他表示是替媽媽挑選好衣服，同時也能盡一分心做好事，心裡十分開心。

前福建省主席顏忠誠伉儷和前立委楊應雄夫人高淑貞也來到，大家紛紛慷慨解囊，款式優雅、簡約，洋溢古典與民族風的衣服幾被掃空，義賣善款進帳約30萬元，全數捐給家扶中心。

(中時 )